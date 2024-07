«A nome mio e di tutti i soci del Rotary Club Andria Castelli Svevi porgo le più vive

congratulazioni alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno, che oggi ha ricevuto a

Milano il “Premio Ambrosoli” per il suo impegno in favore della legalità».

La Presidente Nunzia Porzio commenta così il prestigioso riconoscimento

conferito alla Prima Cittadina di Andria, che tra i suoi trascorsi associativi

giovanili annovera una significativa esperienza nel Rotaract Andria Castel del

Monte.

«Il Rotary non è un’organizzazione politica e non esercita poteri di contrasto alla

criminalità – spiega Porzio – Tuttavia, tra i principi ai quali si ispirano le azioni di

servizio messe in atto sui territori nei quali è presente un Club ci sono anche

quelli che guardano alla prevenzione e all’attenuazione di tutte quelle forme di

disagio che possono sfociare in atti di delinquenza. Per questo non possiamo

restare indifferenti davanti a un Premio di assoluto rilievo riconosciuto peraltro a

una personalità pubblica che ha fatto della coerenza, del coraggio, dell’umanità,

dell’ascolto una ragione di vita e il fondamento del suo impegno politico».