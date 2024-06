Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di “Liberali e Riformisti” di Andria in merito alla vasta operazione della Polizia di Stato con il coordinamento della Procura di Trani che ha portato all’arresto di numerose persone dedite a furti, ricettazione e riciclaggio di autovetture nel territorio della Bat.

“Rivolgiamo un plauso alle Forze di Polizia e alla Procura della Repubblica di Trani per aver inflitto questa mattina un duro colpo ad un organizzazione criminale dedita al furto di auto in tutto il territorio del nord barese e non solo. La città di Andria, ancora una volta, è alla ribalta della cronaca nazionale per episodi di criminalità organizzata. Serve un cambio di direzione perché, diversamente da quanto dichiarato dalla Sindaco Bruno, sempre più forte è il senso di paura, insicurezza che si vive in città, con i cittadini costretti a convivere con tale clima di terrore e non disposti a collaborare con gli inquirenti quando vittime di furti, rapine o estorsioni. Serve un cambio di rotta repentino con la collaborazione da parte di tutti delle Istituzioni, della politica e anche di quella cittadinanza che diventi parte attiva per isolare sempre più tali accadimenti, che stanno generando troppe ombre e poche luci sulla città di Andria”.