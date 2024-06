La Home Page della Questura di Barletta Andria Trani, raggiungibile all’indirizzo https://questure.poliziadistato/it/BarlettaAndriaTrani, si è arricchita di un nuovo link tematico all’applicazione web Ca.R.G.O.S. (Car Renter Guardian Operation System), pensata e creata dalla Polizia di Stato per consentire agli esercenti le società di noleggio veicoli senza conducenti di adempiere agli obblighi antiterrorismo previsti dalla normativa vigente.

In particolare, nel 2018 il Legislatore ha introdotto, per finalità di prevenzione del terrorismo, prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli, prevedendo l’obbligo di comunicare i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un veicolo, ovvero dei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 285/1992.

La comunicazione dei dati da parte esercenti delle società di noleggio deve essere contestuale alla stipula del contratto e, comunque, effettuata con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il car sharing.

Si amplia con questo nuovo link la sezione “Servizi” della Home Page istituzionale della Questura della BAT, che riporta anche collegamenti agli applicativi “Alloggiati Web”, per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, e Agende Passaporti ordinaria e prioritaria, per i cittadini che intendono prenotare gli appuntamenti per il rilascio dei documenti validi per l’espatrio.

Sul sito istituzionale sono indicate l’organizzazione interna, gli orari di apertura e gli indirizzi mail degli uffici della Questura di Via dell’Indipendenza ad Andria e dei Commissariati di Barletta, Canosa di Puglia e Trani; sono altresì presenti numerosi link a siti di pubblica utilità, nonché consultabili le sezioni “Iniziative” ed “I fatti del Giorno” ove è possibile tenersi aggiornati sulle quotidiane attività della Polizia di Stato nella sesta provincia pugliese.