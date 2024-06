Gli abbracci, le lacrime, le emozioni e quel ritornello firmato da Antonello Venditti, ormai colonna sonora di questa serata speciale, magica per certi aspetti: la notte prima degli esami. Celebrata ovunque, con studenti e studentesse riuniti in grandi cerchi per cantare insieme il brano del cantautore romano e allontanare per qualche istante le ansie e le paure per una tappa che da sempre è fine, e al tempo stesso inizio, di un percorso. Quello della vita, del futuro, dei sogni che devono realizzarsi. Momenti emozionanti vissuti ad Andria, a Trani (davanti al Monastero di Colonna) e Bisceglie (sul lungomare), e non solo. Cerchi immensi, con centinaia di giovani pronti alla sfida della maturità.

Non mancano anche i momenti divertenti, come il cartonato di Amadeus che prende parte alla notte prima degli esami dei maturandi dell’istituto tecnico industriale di Andria. Quella leggerezza genuina spesso smarrita tra i giovani di questa epoca, ma ancora capace di sorprendere. Così come sorprendono sempre queste serate alla vigilia degli esami. Così coinvolgenti e in grado di dare forza e coraggio nell’affrontare le prove. Per pensare al futuro dopo gli esami ci sarà tempo, conta vivere il presente. Quell’abbraccio finale che da sempre unisce i giovani maturandi nella loro notte magica, la notte prima degli esami.