Trasformare la natura in arte, tutelandola e valorizzandola. E’ questo uno degli scopi della Land Art, che arriva in Puglia grazie all’associazione culturale tranese “Lacarvella”, che da anni si occupa di promuovere l’arte e soprattutto i giovani artisti emergenti di tutto il territorio nazionale.

Scenografia naturale per l’esposizione di queste opere d’arte realizzate “a 4 mani” con la natura saranno le campagne andriesi; presso l’Oasi Critelisa in Contrada San Leonardo saranno visibili le opere esposte le opere inserite nel progetto “Natura Urbana” degli artisti Antonio Russo Galante, Maria Giusi Antolini, Osvaldo Neirotti, Marco Barucci e Cristian Bertolotto.

Venerdì le opere saranno visibili dalle 17 in Contrada San Leonardo e dalle 18 anche presso l’Infopoint di Castel Del Monte, che accoglierà un vernissage dal titolo “La Visione del Futuro, realizzato da artisti piemontesi arrivati in Puglia per promuovere il concetto della Land Art, in una terra ricchissima di splendide cornici naturali da arricchire con l’estro degli artisti; aspetto questo che può contribuire notevolmente al potenziamento dell’attrattività del territorio e alla sua promozione in maniera sostenibile.

Per tutte le informazioni circa orari e modalità di partecipazione è possibile visitare il sito www.landartpuglia.com