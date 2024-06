Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Sabino Napolitano, commissario di Fratelli d’Italia Andria:

«Il risultato conseguito alle elezioni europee dello scorso fine settimana ci riempie di gioia ed orgoglio. Infatti il 30,5% ottenuto nella città di Andria è un dato, in termini percentuali, ben più alto del dato del partito a livello di circoscrizione meridionale, ma anche superiore al dato provinciale, regionale e nazionale di Fratelli d’Italia. Questo vuol dire che sia verso Giorgia Meloni che verso il gruppo dirigente del partito c’è fiducia da parte dei cittadini e di questo non possiamo che ringraziare tutti gli attivisti, i militanti ed i simpatizzanti che si sono spesi in questa importante campagna elettorale per le ragioni di Fratelli d’Italia.

Passare dal 4,5% del 2019 al 30,5% del 2024 è un segnale importante che denota una crescita incredibile di Fratelli d’Italia ad Andria, figlia di un lavoro politico costante svolto in questi anni.

Un grande ringraziamento va all’on. Matera, punto di riferimento politico di un territorio che ha riversato un elevato consenso a Giorgia Meloni, a dimostrazione di quanto sia apprezzato anche qui dai cittadini il lavoro del governo. Un lavoro che premia gli sforzi incessanti di una forza politica credibile ed in grado di intercettare le istanze dei cittadini, anche a fronte di una Amministrazione Comunale molto spesso inconcludente.

Ed ovviamente auguri per il nuovo ruolo di parlamentari europei ai neo-eletti pugliesi di Fratelli d’Italia, in primo luogo all’amico Francesco Ventola che, siamo certi, saprà rappresentare adeguatamente questo territorio che tanta fiducia, del resto, ha riposto nella sua figura.

A Fratelli d’Italia spetta ora, ancor di più, l’onore e l’onere di farsi carico di ricreare una coalizione forte ed unita in vista delle prossime elezioni comunali, partendo subito dal dialogo con gli amici di Forza Italia e Lega e con i rappresentanti locali degli altri partiti che compongono il centro-destra regionale e nazionale come l’Udc, Io Sud e Nuovo Psi. Abbiamo il dovere di consegnare alla città una proposta seria ed unitaria, all’insegna della condivisione e del rinnovamento, allargando il perimetro della coalizione sia a quanti si riconoscono nei valori e nelle insegne del centro-destra che a tutti coloro i quali non sono soddisfatti di come il PD e la sinistra stiano guidando la città di Andria. Per Fratelli d’Italia l’unico elemento imprescindibile è quello della chiarezza politica verso i cittadini. Da qui oggi ripartiamo con serietà, fiducia ed entusiasmo per dare ai cittadini andriesi una proposta seria, alternativa all’Amministrazione Bruno».