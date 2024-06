Il neo nominato Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dott. Giacinto Carelli, si presenta ai suoi uomini stringendo la mano a ognuno di loro. Con le pantere di Via dell’Indipendenza è pronto ad affrontare le difficoltà del variegato territorio di cui è custode e contrastare ogni tipo di fenomeno criminoso che insiste in provincia.

Il delicato compito affidatogli dal Questore verrà svolto nell’ottica del massimo rafforzamento delle attività di prevenzione di reati, incremento di posti di controllo e sorveglianza anche nelle zone periferiche.

“Bisogna studiare il territorio per comprendere le sue problematiche” le sue parole, “l’obiettivo principale è sicurezza e prevenzione”.

Per far ciò si avvarrà dei più sofisticati strumenti in uso alla Sala Operativa come la georeferenziazione delle Volanti, Youpol, tele e video allarmi, al fine di controllare, infomare e aiutare non solo i cittadini ma tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato in ogni delicata attività.

Non solo, con l’introduzione del 112 NUE (Numero Unico di Emergenza) realizzerà un coordinamento operativo di tutti gli equipaggi impegnati a pattugliare il territorio e sarà il riferimento per tutte le attività e gli eventi della provincia.

L’obiettivo è creare quell’espressione di “prossimità” al cittadino perché la Polizia è, prima di tutto, esserci sempre.