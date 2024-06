Legittima e incontenibile. È la gioia manifestata da Francesco Fortunato al termine della strepitosa performance che gli è valsa la medaglia di bronzo nella 20 chilometri di marcia ai Campionati Europei 2024 di Roma.

“Salire sul terzo gradino del podio era il mio obiettivo minimo – ha esordito il 29enne marciatore andriese – . Non ho avuto paura di nessuno, anche se ammetto che la tensione si è sentita parecchio nei giorni precedenti la gara. Si tratta della mia prima medaglia importante a livello individuale in una rassegna outdoor, visto che le precedenti erano tutte giunte in staffetta o a squadre. La gara si è sviluppata come avevo immaginato. Lo svedese Karlstrom (vincitore della medaglia d’oro) e lo spagnolo partivano da favoriti e hanno rispettato il pronostico, a me toccava lottare per la terza piazza e non posso che ritenermi estremamente soddisfatto. Dopo l’oro di Antonella Palmisano e l’argento di Valentina Trapletti nella 20 chilometri femminile di ieri, serviva un bronzo per completare il tris ed eccolo qui”.

Fortunato prova a celare la stanchezza con un sorriso raggiante e prima di congedarsi dai microfoni saluta la “sua” Andria. “Ringrazio i tanti amici e concittadini che si sono “scomodati” per venire a fare il tifo per me a Roma, ho avvertito tantissimo il loro calore durante la gara. Da domani, però, testa alle Olimpiadi di Parigi. Mancano meno di due mesi all’appuntamento a cinque cerchi. Segnatevi con cura la data del 1° agosto, tutti svegli alle 7.30 per assistere alla mia gara”.