Balli folkloristici in costume, canti popolari e recite in vernacolo. Così gli alunni delle classi quinte del 3° Circolo Didattico “Riccardo Cotugno” di Andria hanno reso omaggio alle tradizioni andriesi. Sono stati loro i protagonisti di uno spettacolo andato in scena, ieri sera, nella centralissima Piazza Catuma che, tra gli stand allestiti dai bambini con l’aiuto dei loro docenti, ha ospitato la performance dal vivo di “Viaggio nella tradizione”.

La tappa finale di una passeggiata nella storia di Andria, alla scoperta dei piatti tipici, dei detti, dei proverbi e della cultura cittadina, intrapresa nel corso dell’anno scolastico nell’ambito di un progetto didattico-educativo volto a riscoprire le tradizioni locali.

Obiettivo del progetto, quello di educare le giovani generazioni, a partire proprio dai banchi di scuola, a conoscere la cultura e le tradizioni legate alla propria città, per riscoprire usi e costumi di tanto tempo fa. Il servizio.