Cala il silenzio nelle scuole superiori della città di Andria. Questa mattina è suonata la campanella, per molti l’ultima in assoluto. Una giornata di ricordi, lacrime e spensieratezza, le ultime ore con i compagni di classe per gli studenti di quinto che nelle prossime settimane affronteranno l’esame di maturità.

Non è mancato il tradizionale momento sulle note di “Notte prima degli esami” di Venditti con il lancio dei palloncini per ogni gruppo classe che tra qualche settimana, dopo le varie prove, lascerà la propria scuola.

Numerosi i ringraziamenti e i racconti sui social di cinque anni trascorsi tra le mura sicure dell’istituto, racconti che adesso diventano parte del percorso di vita di ogni ragazzo.

Appuntamento a martedì 18 giugno per l’immancabile cerchio all’esterno degli istituti scolastici nella notte che precede la prima prova.