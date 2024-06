Andare in Europa per affermare con forza i valori dell’umanità, il senso di cittadinanza, la solidarietà e la pace, in un momento storico segnato dalle guerre. E poi ancora lavorare ad una carta europea costituzionale che sia davvero a difesa dei diritti e della democrazia. Sono alcuni degli impegni assunti da Shady Alizadeh, avvocata e attivista 35enne, candidata al Parlamento Europeo con il Partito Democratico nella circoscrizione Sud alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno. Alizadeh, da sempre impegnata in politica, ha ben chiaro quali siano le necessità da portare nei palazzi di Strasburgo e Bruxelles.

La campagna elettorale è entrata nel vivo e Shady Alizadeh nelle ultime settimane ha avuto modo di incontrare tanti cittadini, molti dei quali credono ancora nell’Europa nonostante una generale percezione di distanza dal singolo cittadino. Alizadeh vuole sovvertire questa sensazione, facendosi portatrice delle istanze del territorio al Parlamento Europeo.

Il servizio.