Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: -sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata verso Bari.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Trani; -sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata verso Pescara. In alternativa si consiglia di entrare ad Andria Barletta.