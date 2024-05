In vista delle Europee dell’08 e 09 giugno p.v., data la delicatezza dei compiti assegnati ai Presidenti di seggio, è stato fissato per il giorno 04 giugno, alle ore 16:30, c/o la Sala Consiliare di Palazzo di Città , il corso di formazione.

Si ricorda che il Presidente è preposto, in generale, alla supervisione delle operazioni del seggio e, in particolare, nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, verifica il corretto trattamento delle schede stesse, evitando l’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.

Inoltre, il Presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;

reclami, anche orali, e proteste;

contestazioni e nullità dei voti.

Pertanto, si chiede ampia partecipazione e massima puntualità.