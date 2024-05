L’umanoide NAO dell’Istituto Tecnico e Tecnologico “Jannuzzi” di Andria ha dato il benvenuto alla seconda edizione del Robot Contest aperto a diverse scuole, elementari e medie, di Andria, Trani e Corato. Ognuna di esse ha partecipato con creatività ed entusiasmo all’iniziativa organizzata dall’istituto Jannuzzi di viale Gramsci, portando un proprio robot in grado di effettuare manovre precise con scopi di vario genere. Come nel caso della scuola “Santarella” di Corato ed il robot “Lego Spike” capace di seguire un percorso preciso lungo una linea tracciata dagli studenti su una mappa.

O come nel caso della scuola “Vittorio Emanuele III – Dante Alighieri” con un robot che per ogni tappa sulla mappa della Puglia racconta un prodotto tipico locale.

Per la scuola primaria primo posto al IV circolo “Beltrani” di Trani, sul podio la “Musti-Dimiccoli” di Barletta e la “Mariano-Fermi” di Andria. Per le scuole secondarie di primo grado, vittoria per la “Santarella” di Corato, secondo posto alla “Cafaro” e terzo gradino del podio alla “Vittorio Emanuele III”, entrambe andriesi. Appuntamento al prossimo anno.

Il servizio.