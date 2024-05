“A nome dell’intera organizzazione della Cgil provinciale, delle categorie e delle camere del lavoro diamo il benvenuto alla dottoressa Silvana D’Agostino, nuovo prefetto della Bat”. Lo dichiara Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat.

“Come il prefetto ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione oggi a Palazzo di Governo, ‘questa è una terra laboriosa ed ospitale’. Come non essere d’accordo con lei, soprattutto sulla capacità dei cittadini di questo territorio di rimboccarsi e darsi da fare, sempre e comunque. Siamo una provincia dalle grandi e straordinarie potenzialità ma che continua a fare i conti con una eccezionale crisi economica che sta attraversando tutto il Paese, aggravata dagli strascichi dell’emergenza sanitaria prima e dai conflitti bellici poi. Certi in una proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali, auspichiamo di imboccare insieme – prosegue Valente – una strada che porti verso un rilancio della competitività economica e sociale di questo lembo di Puglia. Non possiamo, a tal proposito, non tornare su un tema a noi caro perché ormai alla base delle nostre rivendicazioni locali e nazionali: la mancanza nella Bat, ancora dopo tanto tempo dalla nascita della provincia, di un ispettorato del lavoro, una sede distaccata sul territorio che consenta un’azione di controllo più mirata e costante. Maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, significa più diritti e tutele, significa crescita e sana competizione tra le aziende”.

“Auguriamo buon lavoro al prefetto D’Agostino e offriamo sin da subito – conclude il segretario generale – tutta la nostra collaborazione per risolvere le urgenze del territorio. Chiederemo subito un incontro per affrontare tutte queste questioni e avviare un momento di confronto, senz’altro costruttivo”.