Un appuntamento imperdibile con due giovani talenti della musica lirica andriese. Un evento di solidarietà organizzato dal Rotary Club Castelli Svevi per sposare appieno le attività de La Grande C in favore dei malati oncologici svolte dal CALCIT di Andria che quest’anno compie 40 anni di attività. Un programma ricco aperto alla cittadinanza gratuitamente con un contributo liberale interamente devoluto all’associazione di volontariato andriese. Si intitola “L’eternità in musica” l’evento che andrà in scena domenica 21 aprile a partire dalle ore 19 nell’ex chiesa di Sant’Anna in via Flavio Giugno 19 ad Andria con la pianista, Maestro Daniela Quacquarelli ed il soprano, Maestro Adriana Sansonne. Due giovani andriesi che si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante nel loro campo e che si incontrano per un duetto nel segno della solidarietà.