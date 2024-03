È stata revocata la misura restrittiva dei domiciliari per Luca Sasanelli, l’attaccante 19enne del Pescara Calcio, cresciuto nelle giovanili del Bari, arrestato la scorsa settimana, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare del gip del capoluogo pugliese, con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzata.

Il calciatore si è quindi allenato insieme ai compagni, ma da quello che filtra dalla società abruzzese non sarà convocato per la sfida con la Carrarese domenica prossima all’Adriatico (ore 18.30). L’allenamento di questa mattina si è svolto a porte chiuse così come ieri.