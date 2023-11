Il futuro di Montegrosso e le iniziative da mettere in campo per fare del borgo, porta di accesso del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, un polo di attrazione turistica. Di questo si è discusso ieri, nella frazione andriese, nel corso di un convegno ospitato a Palazzo Belgioioso nell’ambito dell’appuntamento “Bacco nel Borgo”, organizzato dal Comune di Andria.

L’occasione per tracciare un bilancio delle tante iniziative, anche recenti, che hanno visto come protagonista Montegrosso, dal 2019 entrato a far parte della rete dei Borghi della Salute, e soprattutto per programmare quelle future.

L’obiettivo è quello di trasformare il suggestivo borgo andriese in un polo attrattivo per il turismo a 360 gradi, legato alla natura, al benessere, all’olio e all’enogastronomia. Il servizio.