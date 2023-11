Sarà necessario tenere chiusa via Vecchia Barletta almeno fino a Natale, nel tratto tra via Tertulliano ed il cantiere in corso di Ferrotramviaria, per consentire i lavori di spostamento delle tubature di Italgas. E’ quanto contenuto nella determina dirigenziale del Comune di Andria che istituisce dal 13 novembre al 22 dicembre prossimo il divieto di transito ed il divieto di sosta e fermata su via Vecchia Barletta a partire da via Tertulliano.

Una chiusura necessaria, come detto, per i lavori complementari all’interramento delle ferrovia nell’abitato di Andria e che consentirà lo spostamento delle tubature di Italgas prima della riapertura dell’arteria stradale al traffico. Qualche giorno fa è arrivata la riapertura di via Barletta.