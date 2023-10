Irene Turturo è la nuova dirigente del settore servizi sociali/pubblica istruzione di Andria. Ha sottoscritto ieri il relativo contratto e con lei si completa la macchina dirigenziale dell’amministrazione Bruno. Subentra al dott. Raffaele Laforenza che da oggi ha l’incarico pieno sul settore Tributi.

«Il rafforzamento dell’assetto dirigenziale dell’Ente era obiettivo strategico, pienamente rispettato. Abbiamo iniziato con settori scoperti e con dirigenti che erano a scavalco tra più ambiti, oberati di lavoro e di scadenze pressanti». Così il sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Ora abbiamo creato le condizioni per cui ciascun settore, opportunamente rivisto e potenziato con la nuova macro-struttura, possa viaggiare più sereno, forte anche di un corposo innesto di nuove professionalità, nelle varie categorie di dipendenti.

Alla nuova dirigente ho consegnato alcune priorità: il nido comunale, il centro Dopo di Noi, il potenziamento ulteriore di tutti i servizi alla persona e varie altre situazioni già messe in lavorazione in questi ultimi mesi.

Ringrazio il dott. Laforenza per il lavoro svolto in questo ambito e a lui affido gli obiettivi strategici del settore Tributi, avendolo individuato come figura di esperienza in quel campo.

I dirigenti, tutti, sotto il coordinamento della segretaria generale, sanno di dover cooperare al massimo, perché tanti obiettivi sono estremamente intersettoriali e richiedono dialogo a collegialità nell’azione».

Nei prossimi giorni prenderà servizio il nuovo dirigente del settore ambiente e mobilità, quale subentro al dott. Bavaro, passato in altro Ente.