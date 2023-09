Si continua a parlare di edilizia scolastica in questo inizio anno per gli istituti della sesta provincia BAT. E l’ente che gestisce le scuole secondarie di secondo grado ha annunciato l’aggiudicazione di numerose gare, nel complesso 23, per oltre 15 milioni di euro nell’ambito del PNRR. Obiettivo è quello previsto nelle diverse missioni del programma nazionale ed a cui la Provincia ha partecipato e cioè potenziare l’offerta dei servizi di istruzione, migliorare le infrastrutture per lo sport nelle scuole e per la messa in sicurezza e riqualificazione degli istituti. Un importante investimento di risorse per migliorare una situazione che nella BAT è particolarmente attenzionata vista anche la necessità di sistemare ed aggiornare diversi istituti vetusti e che hanno bisogno da tempo di interventi. Inizio lavori entro il 30 novembre prossimo e conclusione che in alcuni casi potrebbe essere anche di un anno.

Andando nello specifico i fondi maggiori sono destinati in particolare verso tre istituti e cioè il “Garrone” di Canosa, l’Ipsia “Archimede” di Barletta e l’Istituto “Dell’Olio” di Bisceglie, già al centro di interventi e polemiche in questi giorni. Tre progetti consistenti che prevedono lavori di adeguamento sismico ma anche recupero e risanamento strutturale, adeguamento impianti tecnologici ed efficientamento energetico. Per questi tre progetti si prevede una spessa di circa 7 milioni di euro. Altro milione, invece, destinato alla nuova palestra per il Liceo Scientifico “Moro” di Margherita che subirà altri interventi sugli infissi e sulle pavimentazioni. Lavori anche per il “Dell’Aquila” di San Ferdinando e per lo “Staffa” di Trinitapoli mentre una manutenzione straordinaria sarà fatta anche al “Fermi” di Minervino. Tante opere anche per recuperare le facciate esterne come per il “Cafiero” di Barletta, l’ITIS “Jannuzzi” di Andria e l’IPA di Canosa.

Spazio anche alla manutenzione straordinaria di diversi auditorium ed alla sistemazione di diversi laboratori oltre che di alcune palestre. Importanti anche gli interventi di pitturazione nelle aule. Al “Moro” di Trani sarà anche realizzato un nuovo impianto di climatizzazione invernale ed estivo a pompa di calore.