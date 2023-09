Una strada completamente disastrata e di difficile percorrenza che ora avrà una sua dignità e potrà essere percorsa in sicurezza da cittadini ed in particolari dai tanti agricoltori che arrivano ai loro poderi od alle loro aziende. Si tratta di via Vecchia Barletta che dopo i tanti articoli di denuncia torna a nuova vita almeno nella parte più disastrata.

«Prosegue l’attività di messa in sicurezza delle strade in città. Come già anticipato abbiamo avviato nuovi lavori di manutenzione straordinaria di alcune arterie extraurbane particolarmente dissestate – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici l’Arch. Mario Loconte – Si tratta di interventi che si rendono possibili grazie ad un finanziamento del Ministero, per un importo di 80.000,00 euro, con il quale si è pianificata la manutenzione straordinaria delle seguenti strade: S.C. 59 – vecchia Canosa (contrada Zagaria), S.C. 66 – Tolonese, S.C. 13 – vecchia Barletta, S.C. 65 Colonia agricola».