Nell’ambito delle attività di prevenzione e di monitoraggio indirizzate alle manifestazioni calcistiche, che si svolgono anche negli stadi della provincia Barletta Andria Trani, è stato adottato e notificato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (DASPO), della durata di anni 6 con obbligo di firma, nei confronti di un tifoso del Pescara calcio. Il soggetto di anni 45, già destinatario di analoghi provvedimenti tra il 2001 e il 2008 e con precedenti di Polizia, si era reso responsabile, in occasione dell’incontro di calcio Fidelis Andria-Pescara del 12 febbraio u.s., della violazione dell’art. 6 comma 1, let. B (legge nr. 401/1989) e art. 635comma 5 del C. P. (danneggiamento).

A far data della notifica del provvedimento DASPO, emesso dal Questore, Roberto Pellicone, e convalidato dal G. I. P. del Tribunale di Trani, al destinatario viene fatto divieto per 6 anni di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi italiani, dove si svolgono campionati o incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato di tutti i club nazionali e della Nazionale italiana di calcio, con obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura di Pescara ogni qualvolta che la squadra del Pescara Calcio disputerà competizioni sportive ufficiali o amichevoli.