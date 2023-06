Un processo complesso, talvolta non facile da compiersi ma che, se fatto seguendo le giuste coordinate, può aprire la strada ad un rilancio dell’azienda senza perdere d’occhio il bagaglio importantissimo della tradizione. Al tema del “passaggio generazionale” è dedicata una nuova stagione dei Conf Aperitivo dei Giovani imprenditori della Confcommercio di Andria, ovvero un’occasione per incontrarsi e ragionare insieme di questioni che accomunano tutti i giovani imprenditori alle prese con le svariate problematiche del settore, non ultima quella del dover traghettare l’azienda di famiglia verso il futuro.

Il primo aperitivo sarà il prossimo 28 giugno, alle ore 19.00, presso il Good for Food, in viale Francesco Crispi: “Come affrontare il passaggio generazionale, quali sono gli aspetti da considerare?”. Questo il topic della narrazione su cui interverranno come moderatori Vito Flavio Ventura per la parte mentale ed emotiva ed Antonio Griner, dottore commercialista, per la parte fiscale e giuridica. Seguirà un altro aperitivo il 5 luglio con gli eredi della confetteria Mucci Giovanni, giunta alla quarta generazione; saranno presenti i fratelli Mucci, figli di Mario Mucci. E poi il 12 luglio sarà la volta di un’altra esperienza di successo, quella della Figliolia Srl che con il marchio “I Nobili” è giunta alla seconda generazione. Le fila del discorso saranno tirate nell’ultimo Conf Aperitivo, in programma il 20 luglio, in cui si condivideranno riflessioni, dubbi e progettualità.

“Quello del passaggio generale è un momento che, purtroppo, non sempre è vissuto nel migliore dei modi perché a volte può essere caratterizzato da tensioni tra le generazioni e diversità di vedute. Risultato? Stando alle stime, solo il 25 percento delle aziende di famiglia passa alla successiva generazione, nel resto dei casi vince la resistenza con figli che addirittura decidono di iniziare una nuova attività imprenditoriale. Oppure restano nell’azienda di famiglia ma in maniera passiva quando, invece, con la freschezza delle idee e la creatività potrebbero apportare importanti novità. Con il rinnovato gruppo dei Giovani imprenditori della Confcommercio, nato nel 2019, abbiamo scelto questo come tema per ripartire, inoltre torniamo in campo dopo lo stop dettato dall’emergenza sanitaria, anche con un direttivo rinnovato e un’assemblea allargata composta da 16 componenti under 42, rappresentanti di altrettante Pmi del nostro territorio”, spiega il presidente dei Giovani imprenditori della Confcommercio di Andria, Francesco Suriano.

Il gruppo Giovani imprenditori di Confcommercio Andria risulta così composto:

Presidente

Francesco Suriano – Over The Net Srl

Membri Del Direttivo

Antonio Martiradonna – Non Solo Carta Srl

Francesco Sinisi – Sinisi Srl

Valeria Sgaramella – Spugnificio Meridionale S.A.S.

Consiglieri

Agostino Lorusso – Manager e Coach Fondatore dell’Accademia dei Venditori Efficaci

Antonio Moschetta – E-Commerce Manager

Francesco Di Renzo – Sartoria Di Renzo

Luca Ribatti – Ribatti Veicoli Industriali Srl

Mario Quacquarelli – Audiovisual Srl

Riccardo Regano – Primi Tagli

Francesco Merafina – Sartoria Merafina

Emanuele D’avanzo – Studio Legale D’avanzo

Raffaele Gemiti – Sum Domenico Moschetta Srl

“Auguriamo al nuovo gruppo dei Giovani imprenditori buon lavoro e siamo felici che abbiano deciso di ricominciare la loro attività con questo importante tema che coinvolge anche noi ‘grandi’ nell’ottica del miglioramento generale del tessuto economico locale che è fatto di molte potenzialità, talvolta ben visibili mentre altre volte da valorizzare proprio con l’aiuto dei giovani. Il nostro pensiero non può che andare al presidente Sandro Ambrosi recentemente scomparso che tanto aveva a cuore i giovani imprenditori e il loro futuro tant’è che lui stesso ad ottobre del 2018 prese parte ad un evento ad Andria “Diventa imprenditore di te stesso” tenendo di fatto a battesimo il nuovo corso della Confcommercio nella nostra città con particolare attenzione appunto alle giovani generazioni e alla sfera della formazione”, conclude il presidente della Confcommercio di Andria, Claudio Sinisi.