«E poi ci sono giorni in cui basta davvero la carezza inaspettata dei tuoi piccoli, per donarti di nuovo il sorriso, illuminare gli occhi e spalancare il cuore.

Grazie, angioletti!

È stata una notte terribile…con quel boato che ha fatto irruzione nel silenzio delle nostre case.

Concitazione, telefonate, notizie…di nuovo un’attività commerciale colpita.

Mentre il centro storico era presidiato dalla Polizia di Stato, mentre le altre forze dell’Ordine erano in giro per la Città, mentre i Vigili Urbani avevano da poco completato il loro lavoro…un altro ordigno è esploso.

Le indagini sono scattate immediatamente, vedremo il seguito.

Con il nostro Comandante di Polizia locale e con l’assessore alla sicurezza, ho incontrato, sul posto, l’amministratore della Società danneggiata, innanzi tutto per vicinanza umana.

Lui, determinato, rilancia, insieme ai suoi. Alle ore 17.30 riaprono, puntuali, l’attività, dopo aver ripristinato quanto danneggiato dal malfattori notturni.

Ci saranno i sorrisi di Francesca e Patrizia ad accogliervi in via don Riccardo Lotti n. 80 (i-good- surgelati), ci saranno loro, come fanno ormai da due anni.

Non hanno paura, non abbiamo paura. Anche se evidentemente questo a qualcuno non basta.

Grazie a tanti, tantissimi di voi che da stanotte mi state facendo arrivare gli auguri in ogni modo, conditi con affetto, amicizia e sostegno. Non riuscirò a rispondere a tutti.

Il telefono è davvero bollente. Grazie! Mi sento fortunata

Auguri a tutti i Giovanni e le Giovanna.

Oggi, san Giovanni Battista.

Grazie ancora!»