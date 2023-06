Tempo di maturità per gli 822 studenti degli istituti superiori di Andria, tempo di prova d’italiano. Moravia e Quasimodo per l’analisi del testo. Federico Chabod, Piero Angela e Oriana Fallaci per il testo argomentativo. L’attesa al tempo di whatsapp ed una lettera aperta degli accademici all’ex ministro dell’Istruzione Bianchi sulla richiesta del ritorno agli esami scritti del quinto anno dopo la pandemia, per le tracce d’attualità. Questi i temi della prima prova d’italiano. Diverse le scelte degli studenti, positive le loro sensazioni al termine del primo giorno d’esame.

