Giorno di festa? Occasione per trascorrerla in campo, nel segno della tradizione. Con un evento dedicato ai giovani calciatori, in cui lo sport viene abbinato a momento di socializzazione e condivisione di una passione. È accaduto anche il 2 giugno per i tesserati della Victor Andria. Il sodalizio del presidente Michele Ricciardi ha organizzato un torneo di calcio per giovani promesse, dedicato alle categorie under 17 e under 14. Presenti due realtà professionistiche come Lecce e Bari (i biancorossi hanno vinto in entrambe le competizioni), oltre a Virtus Foggia ed Euro Sport Brindisi.

L’occasione è stata utile anche per tracciare il bilancio della stagione.

Il servizio.