E’ andriese il primo classificato per l’area sud del contest nazionale “Mix in dreams”. Si chiama Mirko Lomuscio, barman del locale andriese “Good For Food”. Un contest durato 7 mesi durante i quali gli iscritti si sono confrontati online da tutta Italia con video e ricette di drink che sono stati poi selezionati da una giuria qualificata.

E lo scorso lunedì Mirko Lomuscio è stato premiato come primo classificato per l’area del sud Italia con la ricetta di un cocktail realizzato all’interno del locale dove lavora, lì dove quotidianamente mette in pratica la sua passione cercando di soddisfare i suoi clienti. Un drink ispirato a sapori vintage che si fondono con i profumi della modernità, “Good Sunrise” questo il suo nome, che ha stupito la giuria del contest nazionale premiando il giovanissimo andriese classe 2002 presso il Bar Show di Roma.

«Vivo ogni giorno un sogno dieto il bancone del locale attraverso la passione e la creatività che uso per realizzare i drink» – ha sottolineato Mirko Lomuscio al suo ritorno da Roma.