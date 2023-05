Ci sarà anche un andriese nel dietro le quinte della stagione teatrale 2023/2024 del Teatro Alla Scala di Milano. È Riccardo Sgaramella, scenografo e costumista andriese entrato a far parte della troupe della Scala attraverso uno stage universitario nel 2019.

Da allora è stato aiuto regista, scenografo progettista e realizzatore fino a ieri, quando, attraverso la conferenza stampa, è stata ufficializzata una proposta di firmare le scene per l’opera lirica “Il cappello di Paglia di Firenze” di Nino Rota che debutterà il prossimo settembre.

Un sogno che diventa realtà per il giovane andriese. «Non ho parole per esprimere come mi sento», ha sottolineato sui social, «adesso mi concentrerò sulla progettazione della scena, un lavoro impegnativo che parte ora fino al giorno del debutto».

Una passione, quella per il teatro, nata fin dalla giovane età e coltivata già nella città federiciana con la scuola di musical “Sipario”. «Ho iniziato dal mio territorio, realizzando scene per diversi musical. È stata l’occasione che mi ha fatto capire che la scenografia fosse la mia strada». Un percorso, dunque, in cui Riccardo Sgaramella riesce a convergere le proprie passioni e ad esprimere più arti al tempo stesso.

Una passione però che ha scelto di coltivare nella città di Milano, dove ha frequentato gli anni di università: «Le opportunità in Puglia sono poche. Mi ritengo fortunato di essere riuscito in giovane età a fare delle esperienze concrete che mi hanno fatto capire che strada prendere».