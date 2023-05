Ad urne chiuse, il sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno si congratula con i sindaci eletti in questa tornata elettorale amministrativa. «Si tratta di due importanti conferme per la sesta provincia: Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia e presidente della Bat e Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie. Con loro continueremo a lavorare per le nostre Comunità, incidendo su quelle scelte che possono arrecare benefici diffusi al territorio provinciale in cui operiamo e per il quale auspichiamo quel rilancio che merita e che passa anche dalla nostra proficua capacità di lavorare in sinergia. Gli elettori hanno premiato il loro operato di questi anni, scegliendoli con ampio consenso alla guida delle rispettive Città. Buon lavoro!».

Gli auguri arrivano anche dal dott. Giovanni Vurchio, presidente del Consiglio Comunale della città federiciana, a nome della massima assise di palazzo san Francesco.