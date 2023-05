L’Andria del futuro a portata di mouse. La città federiciana si appresta a cambiare faccia, grazie ad una serie di progetti ammessi a finanziamento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una rivoluzione pronta a partire, e che da oggi passa anche attraverso un sito internet, che sarà accessibile tramite il portale istituzionale del Comune, dove conoscere tutte gli interventi di rigenerazione urbana legati ai fondi del PNRR.

Un valido strumento informativo, a disposizione di tutti i cittadini, realizzato grazie al lavoro di docenti e ragazzi dell’Istituto “Jannuzzi” di Andria, e presentato questa mattina a Palazzo di Città.

Oltre ad avere il compito di fornire tutte le informazioni sui diversi progetti in cantiere, il nuovo sito si pone anche come un efficace strumento di partecipazione per i cittadini che, attraverso una apposita sezione, potranno dare, in varie forme, il loro contributo per disegnare il nuovo volto della Città di Andria. Il servizio.