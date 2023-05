Domani 24 maggio 2023 alle ore 10:30, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco avv. Giovanna Bruno, del Dirigente Scolastico dell’ITIS “O. Jannuzzi” prof. Giuseppe Monopoli e dei suoi collaboratori, verrà presentato il nuovo sito internet dedicato ai progetti e alle attività della Città di Andria relativi al PNRR, accessibile dalla home page del Sito istituzionale dell’Ente.

Tale strumento informativo è stato realizzato con la collaborazione tra la Segreteria Tecnica PNRR del Comune, i docenti e gli alunni dell’ITIS, in attuazione della Delibera di Giunta n. 68/2022.

“La città di Andria – dichiara il Sindaco – si appresta a cambiare volto con i progetti ammessi a finanziamento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per i quali sono in corso le complesse ed articolate attività di progettazione. E’ questa un’occasione unica per la rigenerazione urbana sia dal punto di vista fisico che sociale. Il nuovo sito PNRR contribuirà ad informare costantemente i cittadini ed assumerà anche la funzione di strumento di partecipazione a tutti i procedimenti in essere”.

L’assessore Di Leo, delegata alle politiche giovanili e alla transizione tecnologica afferma: “Il processo di digitalizzazione avviato renderà l’Amministrazione comunale moderna e funzionale nell’ottica di offrire maggiori e migliori servizi ai cittadini. Preme sottolineare la grande valenza dell’apporto in questo processo delle giovani generazioni, in questo caso rappresentate dagli studenti dell’ITIS, con i quali è stato avviato un percorso di alternanza scuola lavoro. Colgo quest’occasione per ringraziare tutti gli alunni e il corpo docente e il Dirigente dell’ITIS che in questi mesi, con professionalità e reale spirito collaborativo hanno consentito di raggiungere questo risultato”.