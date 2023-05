Le prenotazioni per uno screening gratuito sono andate esaurite in poco tempo, e così Andria è stata la prima città italiana interessata dalla campagna di prevenzione ad aver ottenuto così tanta adesione. Parliamo dello screening del melanoma, i tumori cutanei. Lo scorso sabato 6 maggio nella città federiciana, in Largo Torneo, è sbarcata la clinica dermatologica mobile di Heliocare, brand leader nella fotoprotezione dermatologica, impegnata in tour in tutta Italia offrendo visite gratuite di controllo dei nei al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi di una mancata prevenzione. In Puglia le tappe sono state due: prima Bari e poi Andria. Per prenotare lo screening gratuito bastava contattare un numero verde. La risposta degli andriesi all’iniziativa non si è fatta attendere.

In Italia il melanoma è il terzo tumore più frequente nella popolazione al di sotto dei 50 anni, con più di 14.900 nuovi casi all’anno, e nell’ultimo anno l’incremento sia tra la popolazione maschile che quella femminile è stato pari a +7%. A dirlo sono i dati raccolti da Imi (Intergruppo melanoma italiano). La sopravvivenza a cinque anni dalla prima diagnosi resta molto alta, circa l’87%, dato che sale al 90% tra la popolazione italiana under 45. Nonostante ciò il melanoma resta un tema da non sottovalutare. Concetto che è parso già chiaro agli andriesi. Nonostante le prenotazioni esaurite, la clinica mobile è riuscita a soddisfare anche alcune richieste extra.

Il servizio.