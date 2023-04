«Dopo una presa di coscienza e concertazione sul tema degli anziani, la Caritas diocesana ha lanciato il progetto “Accanto”. La sollecitazione più grande ci è stata suggerita da papa Francesco con le catechesi del mercoledì sugli anziani e la istituzione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani la quarta domenica di luglio». E’ quanto si legge in una nota della Caritas di Andria.

«Un tassello che mancava al nostro mosaico per vivere la prossimità, l’ascolto, la relazione. Sono queste le parole chiave che saranno nel corso dell’anno declinate attraverso diverse azioni.

La prima azione proposta (per gli over 65) è la istituzione di un luogo per ritrovarsi, la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola 15, nei giorni di martedì e venerdì dalle 10 alle 12. In questa prima fase l’intento è di iniziare ad accogliere per poi interagire con quanti vorranno vivere percorsi di animazione e di creatività attraverso i laboratori, o anche molto semplicemente ritrovarsi insieme per condividere del tempo».

È possibile indicare la propria presenza telefonando al 347.0503675.