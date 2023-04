Un programma ricco di eventi quello che vedrà protagonisti piccoli e grandi della comunità di San Giuseppe Artigiano per la festa dedicata all’omonimo santo. Un calendario, infatti, interamente incentrato sulla figura del santo come sposo, migrante, artigiano e uomo dei sogni con iniziative che partiranno mercoledì 26 aprile e che prevedono momenti di preghiera, laboratori e testimonianze.

Giornata cardine per la comunità sarà lunedì 1 maggio, giorno dedicato a San Giuseppe come artigiano di comunità. Tanti gli appuntamenti fin dal mattino con le lodi, la colazione comunitaria, un percorso guidato con visita ad Andria sotterranea, la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Luigi Mansi, la processione con il Simulacro e per concludere un momento di festa e intrattenimento con un momento in ricordo di don Michele Massaro.

Tante le iniziative che si concluderanno mercoledì 3 maggio con un triangolare di calcio che vedrà coinvolta la squadra di calcio parrocchiale e il cui ricavato verrà devoluto ai giovani che parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù.

Una festa che coinvolgerà l’intero quartiere della comunità con balconi addobbati lungo il percorso dove si snoderà la processione.

Il programma: