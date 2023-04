Tre ruote bucate in un solo mese a causa di buche, quasi voragini, che ormai sono parte integrante di alcune strade nel territorio andriese e che creano non pochi disagi, prima ancora che grandi rischi e pericoli per gli automobilisti.

Esempio lampante l’ex SP 231, che dovrebbe avere manutenzione dalla Provincia BAT, il cui asfalto si sgretola ogni giorno di più creando buche nell’intero tratto stradale. Una strada percorsa quotidianamente anche da mezzi pesanti come camion e tir oltre a macchine e mezzi a due ruote.

«E’ diventato impossibile percorrere queste strade. Puntualmente si vedono automobilisti sul ciglio della strada intenti a sostituire la ruota completamente tagliata» – ha sottolineato un andriese che ogni giorno è costretto a percorrere quella strada per raggiungere il posto di lavoro.

«Siamo stanchi. Ho sostituito tre ruote in un solo mese. E sono sicuro di dover continuare a farlo. Lavoriamo per questo?» – tanti sicuramente i disguidi per gli automobilisti oltre, chiaramente ai rischi in primis per la propria vita. «Un paio di mesi fa un mio amico in scooter, ha preso una buca. Il risultato è stato fratture e gesso per settimane».