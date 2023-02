Anziani coniugi sono stati salvati dal provvidenziale intervento di vigili del fuoco, carabinieri, equipe sanitaria del 118 e tecnici Italgas dopo un guasto ad un tubo che ha provocato una fuga di gas in un appartamento del centro città ad Andria. E’ accaduto nella serata di ieri, attorno alle 23, in via Vespucci quando alcuni residenti, allarmati dal forte odore di gas nelle scale della palazzina, hanno immediatamente allertato il numero di emergenza del gestore della rete.

L’arrivo rapidissimo dei tecnici ha permesso di verificare la presenza di una possibile fuga di gas all’interno di un appartamento in cui però i coniugi non rispondevano alle sollecitazioni. Scattato l’allerta massimo, chiuso il tronco principale di approvvigionamento del gas, c’è stato l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed equipe sanitaria del 118 che hanno messo in salvo i due, marito e moglie. Necessarie anche le cure mediche sul posto e tutte le verifiche del caso sui singoli appartamenti della palazzina. Operazioni che hanno scongiurato altri problemi e che sono durate sino a notte inoltrata con la riattivazione anche della fornitura di gas. Stamane nuovamente al lavoro i tecnici per risolvere il problema in modo definitivo.