La città di Andria grande protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo con le sue prelibatezze culinarie, la sua bellezza, la cultura e l’arte. Fiore all’occhiello, a livello nazionale e da oggi anche a livello internazionale, per quanto riguarda l’enogastronomia. In tal senso ha suscitato grandissimo interesse alla Bit di Milano la gustosissima e famosissima burrata IGP, che ha incantato il palato di tantissimi visitatori. Ma non solo perché la città federiciana punta a far accrescere sempre di più il turismo legato a Castel del Monte, con la sottoscrizione, proprio nel corso della Borsa Internazionale del Turismo, di un protocollo con i Comuni Unesco della Puglia e cioè Monte Sant’Angelo e Alberobello e con il progetto “Patrimoni di Puglia” che ha l’obiettivo di promuovere i tre territori attraverso una vera e propria sinergia. Sinergia che si sviluppa anche con gli altri Comuni della Bat: con Trani e Barletta infatti si è parlato di arte e cultura come nuovo strumento di promozione del territorio. Andria cresce e diventa sempre più attrattiva a livello turistico, un turismo che sia sempre sostenibile e che mette al centro le bellezze paesaggistiche attraverso anche il cicloturismo.

Il servizio su News24.City.