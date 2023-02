A preoccupare è stata sicuramente la situazione in via Alberobello dove da una palazzina, cosiddetta ex IACP, sono caduti parte dei rivestimenti esterni. Ma c’è anche un albero messo in sicurezza all’interno della Scuola “Cafaro” e decine di altri interventi effettuati da Polizia Locale e vigili del fuoco. Colpita in pieno dall’allerta gialla per vento la Città di Andria nella giornata di domenica con il danno provocato anche alla “Navicella” in piazza Vittorio Emanuele II letteralmente piegata in due.

Nel pomeriggio, poi, tra le chiamate più importanti arrivate alla polizia locale anche quella in via Alberobello nel quartiere di San Valentino dove il vento ha letteralmente fatto volare i rivestimenti esterni di una palazzina di edilizia popolare. Resta alto il pericolo attorno alla zona interamente interdetta dalla Polizia Locale. Scene simili anche per un albero pericolante in via Spontini all’interno del cortile della Scuola “Cafaro”. Al lavoro i vigili del fuoco e la polizia locale per rimuovere il pericolo ma restano monitorati anche gli altri arbusti presenti.

La polizia locale comunque nell’intera giornata di ieri è rimasta in perlustrazione in diversi punti della città a prescindere dalle chiamate ricevute dai cittadini.