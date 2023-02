Difficile. Difficilissima. Quasi proibitiva. Non c’è nulla di impossibile nel calcio, però. La Fidelis ha il dovere morale di provarci: domani, a partire dalle ore 14.30, al “Ceravolo” contro la capolista Catanzaro.

C’è un abisso in classifica tra le due squadre: il Catanzaro ha più di un piede e mezzo in serie B, non ha mai perso in questo campionato e vanta un ruolino di marcia di 21 vittorie e 4 pareggi. La Fidelis è penultima in graduatoria, non vince da oltre due mesi in questo campionato, non vince in trasferta da più di quattordici mesi. I favori del pronostico sono tutti per i calabresi. Trocini per l’impresa chiede ai suoi…

Avrebbe necessità di lavorare con più calma sul campo, la Fidelis, dopo la rivoluzione del mercato di gennaio. Il calendario intenso, però, non lo consente. E anche Trocini è costretto a fare di necessità virtù, in particolar modo in questa settimana con tre impegni.

La settimana che sta per concludersi, oltre agli impegni sul campo, ha fatto registrare il passo indietro del presidente Aldo Roselli, che diventerà – parole sue – disimpegno al termine della stagione, a prescindere dall’esito del campionato. Nonostante la precaria situazione di classifica, intanto, non mancherà il sostegno dei tifosi al “Ceravolo”.

