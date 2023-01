E’ diventata negli ultimi tre anni una classica tra serie D e serie C per Picerno e Fidelis che si affronteranno domenica al “Curcio”. Resta l’imbattibilità dei padroni di casa che tra le mura amiche non hai mai concesso neanche un pari nei quattro precedenti tra campionato e playoff. Tutti successi Picerno a partire dal 2019 nei quattro precedenti di cui tre in campionato compreso quello dello scorso anno. L’umore, tra le altre cose, è diametralmente opposto con la Fidelis in grande difficoltà e che in trasferta in stagione ha conquistato solo tre punti con una vittoria che manca da quasi un anno e mezzo, ed il Picerno in grande fiducia anche grazie alla serie importanti di risultati positivi che l’hanno proiettata a ridosso delle zone altissime della classifica.

Ma il tempo stringe e la Fidelis non ha praticamente più troppi appelli per cercare di conquistare intanto un posto nei playout. Per farlo la società sta cercando di intervenire il più possibile sul mercato con il DS Fernandez ancora al lavoro tra uscite ed entrate. Un movimento di calciatori che ha già portato in settimana all’arrivo di Grosso, Polverino e Salandria mentre prosegue l’inserimento del nazionale maltese Borg. Tanti però anche gli esuberi con diversi calciatori già con le valigie pronte.

Dovrebbe esserci conferma per il 3-5-2 con tutti a disposizione del tecnico Trocini e nessuna defezione per infortunio. Bolsius – Ekuban dovrebbe esser il tandem d’attacco mentre potrebbe esserci subito qualche volto nuovo in campo come Polverino tra i pali e Salandria a centrocampo. Fischio d’inizio alle 14,30 con una temperatura vicino allo 0 ad accogliere le due squadre al “Curcio” anche se sembra ormai scongiurato il rischio rinvio dopo l’abbondante nevicata di ieri mattina.

Il servizio completo su News24.City.