I “Giovedì del Gino Strada” questa volta propongono un appuntamento musicale d’eccezione.

Giovedì 26 gennaio p.v., con inizio alle ore 18:00, il cantautore e musicista molfettese Roberto d’Elia si esibirà presso il teatro della Sede di Andria, in Viale dei Comuni di Puglia, 4, con il suo album Tutto quanto il tempo.

Si tratta del racconto di un viaggio, partito dallo studio dell’ artista pugliese pluripremiato Michele Salvemini. in arte Caparezza, durato un anno e mezzo come produttore musicista e cantante del disco, insieme a Stefano Bechini (batterista ed arrangiatore del cantante pugliese Raf) e ad altri musicisti del panorama nazionale, tra cui Cesare Chiodo, bassista ed autore di artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Mina, Celentano, Vasco Rossi e tanti altri.

L’ autore è anche orgogliosamente docente a tempo indeterminato del CPIA BAT “Gino Strada”, nella sede di Trinitapoli, in qualità di coordinatore e referente di plesso.

L’album è già in distribuzione e gli interessati potranno prenotarne copia in occasione dell’evento.

Il dirigente scolastico Paolo Farina ha dichiarato: «Ringrazio vivamente il prof. Roberto D’Elia che ha voluto donare gratuitamente la sua arte alla nostra comunità educante. La Scuola che sogno è fatta da una comunità di persone che amano condividere i propri talenti in uno spirito di reciproci arricchimento e collaborazione. Il prof. D’Elia ha colto in pieno tale spirito e sono certo che giovedì prossimo elargirà emozioni a tutti noi e a quanti vorranno seguirci in diretta o in streaming sul canale YouTube del “Gino Strada”».

L’evento è aperto al pubblico, anche in presenza, fino a esaurimento posti.