Ragionare step by step, domenica dopo domenica, provando a guardare il meno possibile la classifica. Obiettivo principale rilanciare le quotazioni salvezza della Fidelis per il neo tecnico Bruno Trocini che ha accettato la complessa missione ad Andria per diverse importanti motivazioni.

La missione salvezza resta comunque tra le più complesse anche perché il tempo stringe e le gare anche. Un passo alla volta, però, è l’unica via da perseguire.

Bisogna partire subito dal Taranto, un derby sempre molto atteso e sentito da entrambe le piazze e che ha un valore ancor più importante in questa stagione.

Difficile ipotizzare nel pre gara quale sarà la formazione che scenderà in campo anche se è molto probabile un cambio di modulo. Dalla difesa a quattro a quella a tre tanto cara a Trocini con l’inserimento subito di Ciro De Franco arrivato ad inizio settimana dal Picerno. Per il resto ampie conferme arriveranno sicuramente per Arrigoni e Candellori a centrocampo ed Ekuban dovrebbe guidare l’attacco. Ma il lavoro proseguirà anche in settimana con il DS Fernandez che dovrà cercare di chiudere altri obiettivi di mercato per completare la rosa a disposizione di Trocini.

