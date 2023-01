Andria piange un’altra vittima della strada. Domenico Calvano, 46 anni, per tutti “Mimmo Vaticano”, è morto mentre svolgeva il suo lavoro di autotrasportatore a bordo del camion che tanto amava e con cui trascorreva gran parte del suo tempo. In tanti lo hanno ricordato sui social attraverso messaggi di cordoglio alla famiglia, alla compagna Barbara e ai suoi genitori. Descritto come un uomo capace di regalare un sorriso con la sua semplicità, ma soprattutto un amico fidato per molti suoi conoscenti che in queste ore ne piangono la scomparsa improvvisa.

Il 46enne ha lottato tra la vita e la morte diverse ore dopo l’incidente, avvenuto martedì sera attorno alle 22.30 sull’autostrada A14 nel tratto tra Ortona e Pescara Sud. Qualcosa ha fatto perdere improvvisamente il controllo al mezzo pesante che guidava, facendolo sbalzare fuori dall’abitacolo. Sul sinistro sta indagando la Polizia Stradale che segue diverse piste: non si esclude che possa esserci stato lo scoppio di uno pneumatico o che possa aver ceduto uno dei semiasse del mezzo. Tutte ipotesi al vaglio degli agenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Domenico Calvano è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso per un politrauma, all’ospedale di Pescara. Era in condizioni gravissime e ha lottato per restare in vita, ma non ce l’ha fatta. E’ deceduto nel pomeriggio di mercoledì.

“Oggi stai percorrendo il tuo ultimo viaggio, amico mio”, hanno scritto in tanti su Facebook. “Abbiamo perso un amico, un persona per bene ed educata” e poi ancora “vola in alto Mimmo Vaticano, e veglia su di noi, da lassù ti sentiremo lo stesso”. La famiglia ora attende solo la salma di Domenico, una volta che saranno terminati tutti gli accertamenti, per poter dare l’ultimo saluto al loro amato “Mimì”.