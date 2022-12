«Lasciamoci avvolgere dalla tenerezza di Gesù Bambino e comportiamoci come lui». Sono solo alcuni dei passaggi del messaggio che Mons. Giovanni Massaro, Vescovo di Avezzano, ha voluto rilanciare per le festività natalizie.

«Dovremmo essere dono per gli altri – ha spiegato Mons. Massaro – dono per tutti, soprattutto per i più bisognosi. Aiutiamo un povero. Riallacciamo relazioni che magari abbiamo chiuso da tempo. Facciamoci prossimi per chi ha bisogno».

