Si è appena concluso a Copenaghen il progetto Erasmus+ che ha coinvolto 15 studenti dell’Istituto Lotti-Umberto I in un’esperienza fortemente valorizzante e particolarmente significativa nel loro percorso di crescita umano e professionale. Gli studenti, guidati dalla prof.ssa Rossella Scarnera, referente del progetto, e dalla prof.ssa Teresa Lapenna, sono stati impegnati, per una settimana, in attività di workshop aziendali in collaborazione con l’agenzia Alphard Europe e la Camera di commercio italiana in Danimarca DANITACOM.

Le visite presso @crossingborders.dk, @cppost, @iiccopenaghen,@vesterbrobibogkulturhus hanno rappresentato un’importante opportunità di confronto con contesti socio-economico-culturali molto diversi dal nostro oltre che l’apertura ad una realtà lavorativa che offre loro una reale possibilità di impiego.

Il percorso si è concluso con la visita presso DANITACOM dove gli studenti, divisi in gruppi e animati da grande entusiasmo si sono cimentati nella risoluzione di case studies, che hanno consentito di comprendere, non solo il grande legame tra Danimarca e Italia, ma soprattutto, di conoscere le procedure da seguire per poter avviare attività imprenditoriali, che promuovano il made in Italy in Danimarca.

«Questa esperienza – ha affermato una studentessa – è stata per tutti noi una straordinaria opportunità di crescita personale e professionale che ci ha permesso di scoprire una città bellissima, di esplorare sapori nuovi, di aprirci ad un cultura diversa, di scoprire che al di là dei nostri orizzonti c’è un mondo pronto ad accoglierci e a far emergere il meglio di quel siamo e ci ha permesso di diventare più indipendenti e sicuri».

«Dopo I progetti ERASMUS a MALTA, BUDAPEST e CRAIOVA – sono le parole del Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Annese – gli studenti del LOTTI-UMBERTO I sbarcano anche a COPENAGHEN a completamento di un processo di internazionalizzazione dell’istituto che vedrà nel corrente anno scolastico ulteriori tappe in SPAGNA e STATI UNITI»