Si conclude domani al “Degli Ulivi” un trittico di gare in una settimana per la Fidelis Andria che può contare comunque su di un buon bottino guadagnato nelle ultime uscite. Otto punti nelle ultime cinque gare quelle con la guida tecnica di Diaw Doudou. Di scena al “Degli Ulivi” ci sarà la Juve Stabia di Colucci. Difficoltà principale è stata quella di preparare una sfida che il tecnico andriese definisce la “sfida” più importante da quando è in panchina.

Novità in formazione per Doudou che dovrà sicuramente rinunciare a capitan Arrigoni squalificato e dovrà anche rinunciare agli infortunati Pinelli, Vandelli, Ercolani e Paolini, quest’ultimo fermo per un problema muscolare già da qualche giorno. In campo ci sarà quasi certamente Zenelaj alla sua seconda da titolare.

Sono otto i precedenti in campionato ad Andria contro la Juve Stabia. Il primo nel lontano 1977 l’ultimo lo scorso anno. Il pareggio è stato il risultato dei match in cinque occasioni mentre il successo casalingo è arrivato una sola volta nel 2016. Due i successi campani. La Juve Stabia arriva comunque ad Andria forte del quinto posto in classifica e la seconda migliore difesa del campionato ed è reduce da tre 0 a 0 consecutivi.

Il servizio completo di News24.City