L’assessorato alle Radici informa che nell’ambito della programmazione delle attività delle festività natalizie 2022 denominate “Le radici del Natale”, gli interessati potranno presentare le loro proposte progettuali di eventi turistici, folkloristici, musicali, ricreativi, promozionali entro le ore 13.00 del 5 dicembre 2022.

L’obiettivo è coinvolgere il più ampio numero possibile di proponenti del territorio interessati a presentare proposte per valorizzare l’offerta turistica della Città da tenersi nel periodo natalizio dall’8 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023, dando ai cittadini momenti di serenità, riflessione e svago. Le iniziative potranno essere costituite da percorsi guidati animati o teatralizzati, esibizioni musicali nei vari generi dal vivo preferibilmente itineranti, folklore, attività ed eventi social media sul Natale Andriese, musical, installazioni luminose natalizie, installazioni artistico-artigianali creative, letture e percorsi storico-turistici, performances in generale, laboratori, promozione di prodotti tipici natalizi, concerti di musica, esibizioni di danza, rievocazioni di danze popolari, rievocazioni storiche, tradizioni dei borghi, laboratori, attività ricreative e attività di promozione della Città in grado di distinguersi per l’originalità, il carattere qualitativo ed innovativo e la capacità di attrarre un ampio pubblico valorizzando i luoghi della città solitamente idonei agli eventi di spettacolo tramite il coordinamento istituzionale.

L’avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, che non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti o da parte del Comune di Andria, il quale si riserva la potestà di non includere nella programmazione le proposte pervenute, nonché sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento; non è vincolante per l’Amministrazione comunale, ovvero non preclude all’Amministrazione la possibilità di includere nel cartellone, eventi e/o iniziative diverse o ulteriori rispetto a quelle pervenute in forza di quanto sotto indicato.

Per partecipare gli interessati devono far pervenire la proposta progettuale entro e non oltre le ore 13:00 del 5 dicembre 2022 tramite PEC all’indirizzo: [email protected] oppure facendo pervenire il plico con la proposta presso l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune, in piazza Umberto I con l’indicazione in oggetto “Proposta calendario eventi Natale 2022 – LE RADICI DEL NATALE – SERVIZIO TURISMO e MARKETING” entro lo stesso termine e la stessa ora.

Alla mail dovranno essere allegate, debitamente compilate e firmate, la domanda di partecipazione (ALLEGATO A), la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione (ALLEGATO B) pubblicate sul sito del Comune di Andria.

Per informazioni relative al presente avviso inoltrare i quesiti e le richiedente al seguente indirizzo email: [email protected]