Coltivare l’amore per la natura, per far crescere generazioni più rispettose dell’ambiente. Il maltempo dei giorni scorsi ha solo rinviato un appuntamento tradizionale per l’Istituto comprensivo “Jannuzzi-Di Donna” di Andria: quello con la “Festa dell’Albero”, una giornata colorata di verde, organizzata grazie alla collaborazione dell’Istituto agrario e delle associazioni Legambiente e Fidapa.

Protagonisti i piccoli alunni della scuola, tutti riuniti per l’occasione nel giardino del plesso “Aldo Moro”. È qui che si sono svolte una serie di attività, tra letture, canti e momenti di riflessione, fino al momento più atteso: la messa a dimora di un albero di mandorlo.

Una scelta non casuale quella dell’albero di mandorlo, i cui fiori rappresentano un simbolo naturale di purezza, di speranza e di pace.

Il servizio completo su News24.City.