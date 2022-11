«Sono passati solo due giorni da quando, unitamente alla mia famiglia, con sforzo fisico ed economico, abbiamo terminato le decorazioni ed i lavori all’interno del Vicolo Casalino e, purtroppo, già si sono verificati i primi episodi di vandalismo da parte di ragazzini che, non curanti delle loro azioni, hanno danneggiato alcuni degli addobbi»- E’ quanto emerge da un post di Antonio Vilella, residente del Vicolo Casalino, una delle stradine del centro storico cittadino.

«Con questo post, quindi, mi rivolgo a tutti i genitori, zii, nonni affinché possano educare i propri figli e nipoti al rispetto del prossimo. Con amore e dedizione, abbiamo cercato di regalare uno spazio di felicità alla nostra città e non è bello vedere parte del lavoro andare in fumo. Andria merita di essere menzionata e riconosciuta per il suo virtuosismo e non per questi episodi che, purtroppo, propongono un’immagine negativa, a scapito anche delle persone che si dedicano a creare un mondo migliore.

Quando accadono questi episodi, purtroppo penso che fanno bene coloro che, inerti, preferiscono non agire e non organizzare. E non è un problema di amministrazione pubblica: il rispetto delle regole, degli spazi comuni, dei cittadini deve partire da ciascuno di noi.